ALMANACCO IRPINO. Venerdì 10 aprile 2020

a cura di Grazia Russo

10 aprile, Venerdì Santo, La passione del Signore

Proverbio: Se piove venerdì santo, pioverà per tutto il mese di maggio

Oggi si fa visita ai Sepolcri in tre diverse chiese; oppure, se si è impossibilitati a sopportare la fatica dello struscio, si entra e si esce per tre volte nella stessa chiesa, ripetendo le preghiere del rito: Pater, Ave Maria e il Gloria.

A sera, poi, prende l’avvio la solenne Via Crucis: viene portato in processione la statua di Gesù tra quelle di San Giovanni e l’Addolorata, ammantata di nero, non di rado al seguito della processione appaiono i flagellanti.

I fedeli intonano antichi cantiche ricordano le laudi medievali:

Piangi, Maria, povera donna,

non aspettare più che Cristo torni!

