ALMANACCO IRPINO. Venerdì 13 marzo 2020

a cura di Grazia Russo

Venerdì 13 marzo, San Rodrigo di Cordova, sacerdote e martire

I numeri dal potere virtuale

Il tredici risulta pregno di poteri magici dagli opposti segni. Il numero pare legato:

alle forze positive: tredici, Sant’Antonio, tredici, gli angeli che scesero a prelevare il corpo di santa Barbara caduta in un pozzo…

alle forze negative: tredici era il numero di una congrega di janàre, con questo numero Mammasanta evoca il diavolo.

In questa provincia esso è un numero infausto, è nu bruttu segnu, non ci si sedeva a tavola in tredici, se era necessario per scongiurare la negatività, si aggiungeva un altro piatto, forse in ricordo dei dodici apostoli che con Gesù facevano tredici durante l’Ultima Cena.

