a cura di Grazia Russo

3 aprile, venerdì Riccardo di Chichester, vescovo

Antica credenza

Per evitare che il piccolo diventasse mancino, consigliavano le nonne di far poppare il neonato, per la prima volta, alla mammella destra.

Usanza di un tempo

Quando nasceva il primo figlio maschio, la persona più anziana della famiglia piantava un chiodo ai piedi del letto in cui era venuto al mondo il piccolino per propiziare una lunga dinastia.

