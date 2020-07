a cura di Grazia Russo

3 luglio, venerdì San Tommaso

Proverbio: È proprio come S. Tommaso

se non tocca e non vede

a niente crede!

Nei nostri paesi, era abitudine che la donna non doveva sottrarre tempo alla famiglia e a trascurare le faccende domestiche, per le pratiche religiose. Di solito la donna non mancava a nessuna funzione e spesso i mariti borbottavano: “le colonne della chiesa non sostengono una casa!”

