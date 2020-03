a cura di Grazia Russo

venerdì 6 marzo, si festeggia san Giordano

Proverbio: Al primo tuono di marzo si svegliano le serpi.

Antica credenza

Chi il primo venerdì di questo mese si trovava per caso accanto al camino mentre da fuori proveniva il suono di un tuono, in estate avrebbe incontrato spesso nei campi e nei boschi vipere e serpenti. Allora per scongiurare il loro incontro le persone anziane, le più sagge, consigliavano di mettere i piedi con forza sul focolare.

