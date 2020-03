ALMANACCO IRPINO. Giovedì 12 marzo 2020

Giovedì 12 marzo, San Luigi Orione, sacerdote

Proverbio: Sole di marzo, luna di gennaio cuore di fratello mai fidarsi!

L’interpretazione dei sogni

La mentalità popolare riteneva che i sogni trasmettessero delle immagini simboliche con la funzione di squarciare il velo del futuro. Tutti i sogni hanno un loro significato premonitore, spesso oscuro e ambiguo.

I sogni con simboli propizi potevano essere:

un funerale che era premonitore di buona salute, gli escrementi che presagivano l’incasso di una ingente somma di denaro, i pidocchi anche essi presagivano un’improvvisa ricchezza, la morte di una persona era il segno di una lunga vita.

I sogni con simboli funesti:

Alcuni di essi sono l’oro o pietre preziose erano il presagio di un inganno, un bacio, tradimento, come il bacio di Giuda, la carne cruda preannunziava la morte di un vicino o di un conoscente, la caduta di un dente annunzia la morte di un parente. La credenza è molta antica come diceva Artemidoro, scrittore greco: “Si deve paragonare la bocca ad una casa e i denti a coloro che vivono in essa…a seconda del dente che uno perde, sarà privata dalla persona corrispondente”.

