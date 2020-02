ALTAVILLA. Al Liceo Scientifico “Vittorio De Caprariis” l’ iniziativa ADOTTA UN FILOSOFO

Il Liceo Statale “Vittorio De Caprariis” ADOTTA UN FILOSOFO, con il patrocinio del Comune di Altavilla Irpina, aderendo anche quest’anno al Progetto promosso dalla Fondazione Campania dei Festival, giunto alla Seconda Edizione.

Il Progetto prevede quest’anno un doppio appuntamento (8 e 29 Febbraio ad Altavilla Irpina) con un filosofo, docente universitario, rivolto agli allievi degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado.

Sabato 08 Febbraio p.v. il Professor Davide Grossi, Ricercatore presso Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, Docente di Metafisica e Psicologia presso l’Università Europea di Roma e di Filosofia della Musica presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, incontrerà gli/le allievi/e delle tre sedi (Atripalda, Altavilla Irpina e Solofra) del Liceo Statale “Vittorio De Caprariis” e discuterà con loro sul tema “Intorno alla Legge”. Appuntamento alle ore 10:30 presso il Teatro “Alfredo Sardone” di Altavilla Irpina (AV).

Il Professor Davide Grossi (Napoli, 1984), svolge attività di ricerca presso l’Istituto italiano per gli Studi Storici di Napoli. Ha pubblicato saggi in volume e in rivista sul rapporto tra ontologia e sofistica in Platone e Aristotele, sui rapporti tra logica e retorica nell’età del Barocco, su idealismo ed eleatismo nella filosofia contemporanea italiana.

Curriculum accademico

Dottore di Ricerca in Metafisica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (2014)

Docente di Metafisica e Psicologia presso l’Università Europea di Roma (2014-2016)

Docente di Filosofia della Musica presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

