Altavilla Irpina (AV) – Incendio in abitazione: muore una 87enne.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato poco fa in un’abitazione di Via Capone.

Nulla da fare per l’anziana donna, sola in casa.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del Fuoco, che stanno provvedendo rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnare le fiamme.

