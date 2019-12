Amazon e Radio Kiss Kiss accendono il Natale a Calitri (AV), uno dei borghi più caratteristici d’Italia

La piazza centrale del borgo dell’Alta Irpinia ha ospitato questa sera la festa di Natale organizzata da Amazon e raccontata in diretta da Radio Kiss Kiss per consegnare i doni agli abitati di Calitri.

L’evento rappresenta la conclusione della campagna #deliveringsmiles #kisskissatutti lanciata da Amazon e R adio Kiss lo scorso 9 dicembre, che ha sfidato radioascoltatori e follower di Amazon sui social nell’avvistamento dei furgoni diretti a Calitri.

Calitri, 18 dicembre 2019 – Amazon e Radio Kiss Kiss hanno consegnato un Natale decisamente fuori dall’ordinario in un borgo nel cuore dell’Alta Irpinia. Si tratta di Calitri, comune di 4.000 abitanti della provincia di Avellino.

Questa sera la piazza centrale del borgo ha ospitato l’evento di Natale organizzato da Amazon e raccontato in diretta radiofonica da Radio Kiss Kiss. Gli abitanti di Calitri si sono riuniti in piazza per assistere all’accensione dell’albero di Natale e alla consegna dei regali che, dopo aver attraversato l’Italia sui furgoni brandizzati Amazon e Radio Kiss Kiss, hanno finalmente raggiunto la loro destinazione finale.

I prodotti donati sono stati consegnati direttamente da Giuseppe, Fabrizio e Nicola, i tre autisti che nei giorni scorsi hanno guidato i furgoni con speciale livrea natalizia in alcune delle principali città italiane nel corso del loro viaggio verso Calitri.

L’intero evento è stato raccontato in diretta radiofonica da Paolo e Ciro, speaker del programma I Corrieri di Radio Kiss Kiss.

“Siamo davvero molto contenti di essere finalmente arrivati a Calitri, il borgo a cui Amazon ha deciso di regalare un Natale decisamente più movimentato del solito. Oggi i nostri tre autisti hanno consegnato agli studenti delle scuole locali diversi prodotti che potranno utilizzare in classe al rientro delle vacanze di Natale. La comunità di Calitri ci ha accolto con grande calore, contribuendo a rendere indimenticabile la serata di ieri”, ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito di Amazon ad essere partner di questa bellissima iniziativa. Radio Kiss Kiss come Amazon, ha la capacità di raggiunge tutti gli ascoltatori ovunque essi siano attraverso i diversi device di distribuzione, (Radio, App, Tv, SmartTv, Dab, Tablet, Pc, Smartphone, Smart Speakers). Insieme ad Amazon questo Natale consegneremo “smiles” e “Kisses” a tutti gli ascoltatori oltre alla famosissima Musica più Bella di Radio Kiss Kiss. Noi ed Amazon invitiamo tutti a seguirci per scoprire la località misteriosa dove sono diretti i Van e una volta scoperta vi aspettiamo per festeggiare insieme il Natale” ha commentato Lucia Niespolo Presidente del CDA di Cn Media (Radio Kiss Kiss).

“Siamo felici di dare il benvenuto ad Amazon nel nostro borgo. Pensate: Calitri ha 4.530 abitanti e in tantissimi ci siamo riuniti qui stasera per festeggiare insieme il Natale che sta arrivando. Un grazie sincero all’azienda per la donazione ricevuta e per aver reso speciale queste festività, in particolare per i bambini della nostra comunità. Calitri è un borgo bellissimo e autentico, ma come tanti piccoli centri sta affrontando il grave problema dello spopolamento. Per noi è davvero molto importante che si parli di noi e che la gente impari a conoscerci ed apprezzarci. Vi aspetto tutti qui a Calitri”, ha dichiarato il sindaco di Calitri, Michele di Maio al termine dell’evento.

