AMMINISTRATIVE– SAVIANO 2020: FELICE AMBROSINO CANDIDATO SINDACO L’imprenditore ha deciso, correrà per la fascia tricolore: “Operazione-rilancio per la mia Saviano”

Il rilancio definitivo dell’azione amministrativa da parte della città di Saviano. È questo il fine ultimo della proposta politica del candidato sindaco Felice Ambrosino, pronto a partecipare alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre prossimi per il rinnovo dell’amministrazione comunale savianese. Classe 1977, imprenditore impegnato nel settore della logistica e dei trasporti. Sposato con Nadia, padre di quattro bimbe, Ambrosino è stato consigliere del civico consesso savianese per 8 anni, oltre che presidente dell’assise comunale dal 2012 al 2017.

Ora la sfida più ambiziosa: “Dopo una lunga riflessione, ho deciso di sciogliere le mie riserve e dare completa disponibilità per il rilancio della mia Saviano”. Esordisce così il candidato alla fascia tricolore, deciso nel rafforzare il suo impegno, civico e politico, al servizio della comunità savianese. “Avanti Saviano!”, questo il motto di Ambrosino, perfetta sintesi del pensiero che muove la sua candidatura: “L’obiettivo primario è tanto semplice quanto fondamentale: far fare il definitivo salto di qualità alla città di Saviano”. Aggiunge Ambrosino: “Nei prossimi anni, la nostra città, così come tante altre realtà della provincia di Napoli e in maniera più ampia della Campania, saranno chiamate a cogliere sfide importantissime, soprattutto alla luce dei risvolti e dei problemi che la pandemia ha lasciato in dote dal punto di vista sociale ed economico”.

Questa la stella polare del progetto politico messo in piedi da Ambrosino, con linee programmatiche semplici, ma da tramutare sin da subito in realtà per varare in tempi certi il progetto-rilancio elaborato dall’imprenditore e la sua squadra.

Ambiente, riqualificazione urbanistica e del territorio in genere, sicurezza e politiche sociali, cultura, sport e periferie, Carnevale ed euro-progettazione. Questi i punti cardine del progetto targato Ambrosino: “Sette punti per Saviano, sette grandi questioni che dovranno muovere la nostra azione politica, seguendo le direttrici del New Green Deal, dell’innovazione e della digitalizzazione”. Saranno tre le liste, tutte civiche, che appoggeranno la candidatura di Ambrosino nella corsa a sindaco: Forza Saviano, Saviano Futura e Democratici Riformisti Saviano. “Sono convinto che le nostre liste rappresentino la miglior sintesi in termini di risorse umane – afferma Ambrosino -, il giusto mix di professionalità e competenza che oggi esprime la città di Saviano. Una squadra fatta di persone vogliose di proiettare la città verso il futuro,

intenzionata ad accettare queste grandi sfide”.

