Amministrative, SIBILIA (M5S):Auguri di un futuro a colori ai neo sindaci sostenuti dal Movimento, in sei comuni su sette”

“In bocca al lupo a tutti i nuovi sindaci sostenuti dal Movimento 5 Stelle. Alla fine 6 su 7 hanno conquistato l’appellativo di “Primo Cittadino”. Un grazie anche a chi non ha vinto ma sarà in consiglio comunale a fare da sentinella e a dare proposte alternative. Buon governo a tutti: lavoriamo insieme per il bene dei cittadini. Insieme c’è una nuova vita. Un futuro a colori”.

Lo scrive su Fb Carlo Sibilia commentando i risultati consolidati delle amministrative ad Ariano Irpino, Cascina, Giugliano in Campania, Manduria, Matera e Pomigliano d’Arco.

adsense – Responsive – Post Articolo