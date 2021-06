Amoreggiano dietro l’altare mentre i bambini si preparano alla Prima Comunione.

È accaduto a Lecco: una comitiva di giovani aveva deciso di trascorrere la giornata in spiaggia, visto il clima favorevole.

Una coppia, della comitiva, due ventenni, presi dall’impeto della passione si sono appartati in chiesa, ignari del fatto che fosse pieno di bambini che il parroco stava preparando per la prima comunione.

Lo stesso parroco ha raccontato di aver sentito un tonfo e di aver poi visto i due ragazzi in costume. La giustificazione dei due giovani, sorpresi ed in evidente imbarazzo, è stata quella di aver smarrito il cellulare e lo stesso parroco si è mostrato molto contrariato per la presa in giro e per tutto l’accaduto in presenza di un numeroso gruppo di bambini, più del solito, considerando che lo scorso anno, causa covid, non hanno celebrato il sacramento della comunione.

I due giovani, come si può immaginare, si sono dati alla fuga ed in men che non si dica si sono perse le loro tracce, lasciando tutto il paese a commentare l’accaduto.

Carla Carro

