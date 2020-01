Anche quest’anno nuovo riprende il salotto artistico-culturale “Tina Piccolo” con tanti nomi noti

Bellissimo il Salotto dell’8 gennaio 2020 con artisti noti e tanta allegria condotto come sempre dal dinamico e ottimo giornalista Giuseppe Nappa con la regia tecnica dell’instancabile Lele Manna.

Il salotto ha avuto come tema la vita, l’amore, la guerra. Tanti ritornelli di canzoni famose hanno consolato il nostro animo, in un tempo in cui fanno meditare i venti di guerra che spirano in Stati vari del mondo. La bellissima voce di Nunzia Ferri ci ha trasportato in un mondo di note allegre e significative. Bravissimo anche Lele Manna con motivi nuovi e suggestivi.

La poesia ha avuto interpreti in Riccardo Belardo, raffinato poeta e in Adamo Selene, attore e poeta che ha proposto due meravigliose poesie con rilevanti messaggi sociali. Molto applaudito Selene che ha anche parlato dei suoi prossimi impegni e del cortometraggio “Un premio per la vita” a cui ha preso parte con l’ottima regia di Davide Guida.

Un discorso a parte sui danni di una terribile guerra l’ha fatto Tina Piccolo, intervallato da poesie napoletane molto gradite e richieste.

Poi si è anche cantato in coro canzoni della bella Napoli, regina della musica e della melodia. Lello Castiello ha meravigliato col suo discorso in francese augurando a tutti pace e serenità ed ha persino commosso tutti col suo accento accorato.

Tra una settimana sarà pronto anche il nuovo libro “VIVERE E’ AMARE” di Tina Piccolo e se ne parlerà ampiamente anche in varie presentazioni.

Un Salotto bellissimo con dei premi agli ospiti e tanta unione . Un’arte che davvero unisce le persone e fa vibrare le corde del sentimento, in un salotto che ha caratterizzato per circa tre ore la comunicazione in diretta facebook .

Il prossimo appuntamento del salotto è previsto per il prossimo 14 gennaio.

