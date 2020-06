Ancora un tragico schianto sulle strade, 4 morti e due feriti. Una bimba tra le vittime

C’è anche una ragazzina di nove anni tra le quattro vittime del tremendo incidente stradale avvenuto ieri sera in provincia di Bologna. Sulla strada provinciale 568 via di Crevalcore, tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, nella frazione di Amola, poco prima delle 22 si sono scontrate frontalmente due auto.

Sono morte le persone che erano a bordo di una Peugeot 106, guidata da un ragazzo tunisino di 21 anni, con a bordo il fratello del conducente e un amico di 20 anni, che per cause da accertare ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Bmw condotta da un 51enne di Crevalcore, rimasto ferito in maniera molto grave e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. Non ce l’ha però fatta la figlia della compagna che era in macchina con lui, 9 anni.

Un uomo di 69 anni che era seduto all’esterno di un bar, sulla via, è rimasto ferito, non gravemente, da alcuni frammenti che lo hanno colpito, ed è stato portato anche lui al Maggiore. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni i tre stranieri, residenti a Nonantola, nel Modenese, poco prima erano stati a bere proprio in quel bar e quindi erano appena saliti in macchina e ripartiti, quando c’è stato l’impatto.

La dinamica e quanto accaduto prima dell’incidente è al vaglio della Polizia locale Unione Terre d’Acqua, intervenuta sul luogo dell’ incidente insieme ai carabinieri di San Giovanni, al 118 con diversi mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco. La strada per un periodo è stata parzialmente chiusa per rimuovere le auto, distrutte nello schianto.

Tra i primi ad arrivare sul posto anche il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti. Diverse le persone sconvolte, tra gli stessi avventori del bar e i soccorritori. Di quanto avvenuto è stata informata la Procura della Repubblica di Bologna.

