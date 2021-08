ANGRI Calcio. Calciomercato ed inizio della preparazione dal 9 al 14 agosto

Ad agosto è tempo di lavoro. Per tecnici e calciatori finiscono le vacanze ed inizia la lunga attività di precampionato che dovrà plasmare il nuovo gruppo nel fisico e nella mente, dopo un periodo di calciomercato che la società ha utilizzato per mettere a disposizione del tecnico Carmine Turco, i migliori calciatori che si sono resi disponibili a far proprio il “Progetto Angri” per la stagione 2021-22. Un progetto ambizioso che punta a rendere protagonista la squadra grigiorossa in un campionato che si preannuncia difficile e avvincente.

Nella giornata di ieri è stato raggiunto l’accordo con il centrocampista classo 2000 Davide Andreozzi, proveniente dal Gladiator, mentre è stato riconfermato l’under Nadir Bennasib, centrocampista classe 2001.

Da lunedi 9 al 14 agosto la squadra si ritroverà presso il Centro Sportivo Athena di San Giuseppe Vesuviano, ormai “Training Center” ufficiale della società angrese. Il raduno è stato fissato per le ore 14 e il periodo di lavoro culminerà con un’amichevole fissata per sabato 14 in orario mattutino.

Dopo la pausa di Ferragosto la preparazione ripartirà il 17 agosto per continuare il periodo di lavoro in vista dei primi impegni stagionali del mese di settembre.

