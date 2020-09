ANNA MARIA VECCHIONE: “SCUOLE IN IRPINIA, SI RIPARTA CON LA MASSIMA SICUREZZA”

“Da candidata alle elezioni regionali mi preme intervenire sul tema che merita ampio spazio relativo all’emergenza Covid, al cosiddetto rilancio e a quello che tutti abbiamo vissuto, tra bonus, palliativi e soluzioni tampone con Governo e Regione che non hanno ancora compreso l’entità di questa emergenza. I vari Decreti Rilancio hanno garantito alla gente ossigeno ma per poco. Ci sono ancora dipendenti che attendono la Cassa integrazione da mesi, il popolo delle Partite Iva che non sa a chi santo votarsi. Regioni e comuni sono in difficoltà tra autonomia e scelte che potrebbero compromettere il futuro dei giovani. Il Pd e i 5 Stelle al Governo non hanno trovato soluzioni concrete. Non hanno saputo decidere al momento giusto ed ora viviamo una situazione critica sul piano economico e sociale con un inverno che sarà ricco di contestazioni. Nella mia campagna elettorale c’è e ci sarà sempre spazio per ascoltare le comunità alla disperata ricerca di un ritorno alla normalità. Anche in Irpinia serve massima attenzione alla ripresa dell’attività nelle scuole dove ad oggi regna ancora troppa confusione. Credo che tutti i candidati dovrebbero porre l’accento su questa situazione. Una realtà che interessa e riguarda studenti, docenti e famiglie intere che intendono riprendere l’attività scolastica in totale sicurezza”.

adsense – Responsive – Post Articolo