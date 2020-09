Appuntamento a San Vitaliano con Francesco Iovino, candidato al Consiglio Regionale con Italia Viva

Una chiacchierata per discutere dei progetti futuri da realizzare. Si terrà mercoledì sera con appuntamento alle 20.30 al “John’s Fort” di San Vitaliano, di via Nazionale delle Puglie 361, “L’incontro tra Amici” organizzato dal candidato al Consiglio Regionale Francesco Iovino, inserito nelle liste di Italia Viva a sostegno della candidatura alla presidenza del governatore uscente, Vincenzo De Luca. Un appuntamento fortemente voluto da Iovino, già impegnato politicamente e vicesindaco della Città Metropolitana, destinato a promuovere le iniziative da mettere in campo per la Regione Campania. Gli invitati sono pregati di indossare la mascherina. Sarà garantito il distanziamento e le norme di sicurezza vigenti.

