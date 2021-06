Appuntamento culturale presso la piazzetta in via Trieste e Trento ad Avellino

Sabato 26 giugno 2021 alle 19 tutti in piazzetta in via Trieste e Trento di Avellino. Una serata organizzata dall’artista Dorotea Virtuoso e dalla presidente dell’associazione Il Bucaneve, Maria Ronca. Appuntamenti culturali a partire dai luoghi da abitare, dove ritrovare la convivialità e la forza creativa della poesia e dell’arte, espressione di un sentire la vita e i sentimenti più nobili e intimi.

Il covid ha cambiato le nostre abitudini, ora proiettati a vivere la città diversamente e consapevolmente, adottiamo il metodo della compartecipazione, a rendere la cultura condivisione. Usciti dai rifugi, desideriamo raccontare i vissuti e riscoprire la meraviglia di ciò che ognuno ha dentro.

Il silenzio produttivo che genera evasione, andare oltre i limiti e la malattia è piacevole scoperta. La solitudine non è nemica, quando la si trasforma e la si incanala al meglio.

Provare per credere. Recuperare i legami questa è l’intenzione e l’occasione per ritrovarsi nuovamente e portare tra la gente la vira e le emozioni.

adsense – Responsive – Post Articolo