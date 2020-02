Area nolana. Sussidio integrazione attiva, progetto finanziato con fondi europei. Agenzia di sviluppo, bando di selezione per l’assunzione di 22 figure professionali

E’ fissato per giovedì 20 febbraio alle ore 12,00 il termine di partecipazione alla procedura pubblica di selezione, secondo il bando emesso dall’Agenzia di sviluppo dei Comuni dell’area nolana.

Sono 22 le figure professionali da assumere con contratto di lavoro dipendente per la durata di tre anni, per dare attuazione al piano di servizi e interventi di sostegno al progetto, denominato Sussidio per l’integrazione attiva, in sigla Sia, a favore di giovani, famiglie e anziani.

Il progetto si vale del finanziamento di un milione e 897 mila euro , di cui è assegnatario il Comune di Nola, quale Ente capofila del Piano d’ambito n.23; finanziamento che rientra negli obiettivi del Pon per l’inclusione sociale, con risorse erogate dall’Unione europea per 2014\2020.

Le assunzioni riguardano 4 assistenti sociali, 9 assistenti sociali specialistici, 3 psicologici, 2 sociologi e 4 esperti amministrativi. La procedura d’assunzione contempla la valutazione dei titoli di studio e del colloquio con la competente commissione. 100 i punti da assegnare, di cui 70 in base ai titoli di studio e 30 per l’esito del colloquio.

14 i Comuni interessati al progetto: Nola, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Roccarainola, San Paolo Belsito, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano.

