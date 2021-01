Area Pip nel degrado a Sarno, Vicinanza: “Servono risposte immediate”

Risposte celeri e concrete sull’area Pip di Sarno. A chiederle è Gigi Vicinanza, componente della segreteria nazionale della Cisal metalmeccanici, alla luce del degrado presente in zona. “Sono contento che un primo confronto tra sindaco e imprenditori ci sia stato. Tuttavia, resta un dato di fatto: la zona Pip di Sarno è nel degrado più assoluto e lo dimostrano le foto scattate in questi giorni dagli industriali che vivono quotidianamente l’area. Da mesi continuo a dire che tutto questo è inaccettabile per gli imprenditori che investono sul territorio”.

Da qui, la richiesta di interventi concreti a stretto giro. “Gli imprenditori vogliono e devono essere aiutati concretamente. Fa piacere che ci sia stato un confronto tra il sindaco e chi rappresenta le aziende. Avevo chiesto di investire del problema sicurezza la prefettura e per convocare un Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza se necessario, ma nulla è stato fatto”, ha detto il sindacalista. “Ricordo a tutti che questa area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il territorio. Per questo rinnovo l’appello al primo cittadino: non possiamo permettere più che l’area Pip diventi ostaggio del degrado. Come sindacato siamo sempre disposti ad aiutarlo”.

