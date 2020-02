Ariano Irpino (AV) – Bimbo di 9 anni investito da un’autovettura.

L’incidente si è verificato intorno alle 14.00 in via Sant’Antonio, poco dopo l’uscita da scuola.

L’automobilista si è subito fermato per soccorrere il bambino che è stato trasportato dal 118 all’ospedale “Frangipane”.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, anche per accertare l’esatta dinamica.

adsense – Responsive – Post Articolo