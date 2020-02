ARIANO IRPINO (AV) – Contrasto allo spaccio di droga nei pressi delle scuole: sequestrati due grammi di marijuana.

Continua l’azione preventiva e repressiva circa lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità, che negli ultimi giorni hanno incrementato l’azione di controllo in prossimità di plessi scolastici, al fine di prevenire e contrastare fenomeni criminosi in particolare connessi all’uso di stupefacenti.

La gravità delle condotte di spaccio, che costituisce una delle principali forme di arricchimento della criminalità, si evidenzia in maniera esponenziale se consumato nei pressi delle scuole in quanto determina l’insorgenza nella collettività di giustificati sentimenti di riprovazione ed allarme, fondati sulla considerazione che i più giovani, proprio nei luoghi deputati alla loro realizzazione e crescita socio-culturale, possano maturare le proprie esperienze di contatto con il mondo delle devianze.

Proprio in quest’ottica, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, unitamente ad unità cinofila del Nucleo di Sarno, hanno effettuato svariati controlli nella Città del Tricolle, operando nell’ambito di una più ampia e pianificata strategia di azione in chiave preventiva e repressiva nei confronti del fenomeno dello spaccio di droga, con particolare attenzione alle aree limitrofe agli edifici scolastici, soffermandosi a sorvegliare in modo discreto molti dei luoghi in cui i giovani sono maggiormente soliti ritrovarsi.

L’attività ha portato al sequestro di due grammi di marijuana rinvenuti in prossimità dell’ingresso di in istituto superiore, che probabilmente l’ignoto detentore prima di entrare se ne era disfatto per risultare negativo all’eventuale controllo da parte dei Carabinieri: sono in corso accertamenti finalizzati alla sua identificazione.

Le attività dell’Arma nella lotta alla deplorevole piaga rappresentata dallo spaccio e consumo di stupefacenti continueranno anche nei prossimi mesi nell’intera provincia.

