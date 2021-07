ARIANO IRPINO (AV) – FURTO DI ACQUA: I CARABINIERI DENUNCIANO DUE PERSONE.

I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno denunciato un uomo ed una donna della Città del Tricolle, ritenuti responsabili di furto aggravato.

Gli stessi, conviventi, avevano trovato il modo per “risparmiare” sulla bolletta dell’acqua.

Il sopralluogo eseguito con l’ausilio di personale specializzato della società fornitrice del servizio idrico, ha permesso di accertare che era stato rimosso il sigillo posto sul contatore dell’abitazione dei predetti ed effettuato un allaccio abusivo al fine di collegare l’impianto domestico direttamente alla rete pubblica dell’acqua potabile. Così, senza la sottoscrizione di alcun contratto, veniva eluso il pagamento delle bollette.

In considerazione delle evidenze emerse, per i due soggetti, entrambi sulla cinquantina, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.

