Ariano Irpino. Chiusa la terza edizione del Sud Motor Expo

Si è conclusa la terza edizione del Sud Motor Expo, la kermesse dedicata al mondo dei motori che si è svolta nel Centro Fieristico della Campania. Nonostante le avversità atmosferiche e le difficoltà dovute al COVID-19, la manifestazione si è svolta regolarmente senza problemi. “Abbiamo superato lo scoglio più grande – spiega Alberto Scaperrotta, direttore dell’evento -. Ringrazio gli espositori, gli atleti, le associazioni, le Forze dell’Ordine, la Comunità Montana Valle Ufita ed il suo Presidente Giuseppe Leone, gli Enti ed i collaboratori che hanno creduto nel Sud Motor Expo anche in questo anno difficile. Un ringraziamento particolare va ai nostri visitatori che ci hanno fatto sentire, con la loro presenza numerosa e con la provenienza da tutto il Sud, la loro vicinanza ed il loro sostegno”.

Archiviata la terza edizione, che ha visto diverse novità, dai test ride delle moto, alle esibizioni di motocross, già si lavora all’edizione dell’anno prossimo. “Siamo sempre più determinati – continua Scaperrotta -, sentiamo che il nostro progetto sta prendendo sempre più piede ed iniziamo a sentire il sostegno delle attività economiche locali. Questo ci dà la forza di andare avanti e lavorare sempre più alacremente per far diventare il nostro evento un punto di riferimento nazionale e, perché no, anche internazionale. Per noi è molto importante la presa di posizione del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ci ha onorato con la sua presenza e ci ha assicurato il suo sostegno. E’ fondamentale che l’imprenditoria lavori con le Istituzioni, nel rispetto reciproco, al di là delle posizioni politiche, per creare le condizioni di sviluppo nella nostra Terra. Noi abbiamo apprezzato molto la sua visita perché ci ha fatto sentire lo Stato vicino. In Irpinia, al Sud ed in Italia, abbiamo bisogno di fare, di trovare nuovi sbocchi economici e questo lo si può fare solo lavorando tutti insieme, facendo ognuno la propria parte ed avendo obiettivi comuni”.

