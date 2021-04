ARIANO IRPINO. Domani prende il via Post, la scuola politica Irpinia itinerante che nasce con l’obiettivo di creare un momento d’incontro tra i giovani e il mondo delle istituzioni.

Post prende vita da un appello che parte da una generazione che vuole distinguersi preoccupandosi non solo del mondo di oggi, ma soprattutto del mondo del domani.

La prima tappa, a causa delle restrizioni dell’emergenza covid-19, sarà svolta online. La classe, composta da 30 partecipanti, ascolterà gli interventi di Roberto Covolo, imprenditore sociale e Regina Milo, rappresentate dell’ANCI giovani Campania. Seguirà un brainstorming dal titolo “Organizzare i senza potere”.

La prossima tappa, grazie all’ingresso della Campania in zona gialla, sarà in presenza il giorno 8 maggio e sarà svolta ad Ariano Irpino. La giornata vedrà come ospiti la deputata Rossella Muroni e vari sindaci dell’alta Irpinia, tra cui il primo cittadino del tricolle Enrico Franza.

L’iniziativa è supportata da vari partner provinciali, tra cui, Giovani Democratici dell’Irpinia, Avellino Prende Parte, Sardine d’Irpinia, Idea Atripalda, PSI sezione “Ireneo Vinciguerra”- Ariano Irpino.

adsense – Responsive – Post Articolo