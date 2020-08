ARIANO IRPINO. Giovannantonio Puopolo mercoledì apre la sua campagna elettorale ad Ariano insieme a Martusciello.

Mercoledì 12 agosto alle ore 19,00 presso il Centro Polivalente di Contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino, apertura della Campagna Elettorale di Giovannantonio Puopolo, candidato al Consiglio Regionale della Campania per Forza Italia. Interverrà l’Europarlamentare Fulvio Martusciello. Sarà l’occasione per un confronto sulle problematiche e sulle prospettive del territorio.

«Invito tutti a partecipare, non solo i simpatizzanti e gli elettori di Forza Italia, perchè sarà un momento per dialogare sulle questioni importanti dalle quali dipende lo sviluppo e la ripresa economica dell’Irpinia, della Campania, dell’Italia – afferma Giovannantonio Puopolo – “Territorio, tradizioni, turismo”, tre tematiche che non rappresentano semplicemente uno slogan elettorale ma ciò in cui credo e che mi hanno ispirato a creare “impresa” 42 anni fa; ed è quello che serve per portarci a creare microimprese e lavoro per i nostri giovani. Perchè la mia non sarà una campagna elettorale “strillata” o di polemiche ed attacchi gratuiti, ma una campagna elettorale sui temi».

