Oggi è un giorno triste per la nostra istituzione scolastica. La notizia tragica della scomparsa del professore Rocco Meninno ci lascia sgomenti. Da quest’anno in servizio presso il Ruggero II, sin dai primi giorni si era fatto apprezzare dalla comunità studentesca e dai colleghi per le sue doti professionali e culturali. La scuola si stringe attorno al dolore dei familiari.

La dirigente scolastica

IISS RUGGERO II

Prof.ssa Teresa De Vito

