Questa mattina il conducente di un Fiat Fiorino ha sfondato in retromarcia il cancello carrabile della Compagnia dei Carabinieri di Ariano Irpino.

Le immediate ricerche hanno permesso di individuare e bloccare quel veicolo a Bovino (FG), con a bordo il presunto autore del fatto.

Sono in corso accertamenti finalizzati anche a stabilire i motivi alla base di tale condotta.

