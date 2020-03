Ariano, Sibilia (Fi): “Chi di competenza si occupi di dare risposte al personale ospedaliero”

Il deputato di Forza Italia Cosimo Sibilia interviene in merito alle difficoltà che si registrano quotidianamente all’Ospedale di Ariano Irpino. “Tutto il personale medico e paramedico schierato in prima linea sta facendo un lavoro inumano per alleviare i disagi dell’emergenza coronavirus. Purtroppo al grido di allarme di chi sta facendo una battaglia per strappare alla morte vite umane non vengono raccolte da chi di competenza. Un presidio ospedaliero lasciato in balìa delle onde, senza una guida e con decisioni discutibili che alimentano ancora di più disorientamento e sfiducia. In questo momento c’è la necessità di prendere decisioni autorevoli, dare conforto e soprattutto seguito alle richieste di medici, infermieri e operatori socio assistenziali. Non è possibile che nell’ospedale di Ariano si lamentino gravi carenze dalla mancanza di dispositivi di protezione a quello di personale. Chi preposto ad assicurare il buon funzionamento del presidio di eccellenza di Ariano scenda dal Colle e in modo fattivo e nell’immediato dia la giusta attenzione ai problemi sollevati invece di pensare a stravolgere le normali funzionalità della rete assistenziale presente in Irpinia. Non è il momento di fare strategie ma di dare risposte a ciò che serve oggi, subito, per salvare vite umane”.

