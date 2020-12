Arriva il Natale e con l’Azienda “De Luca 1979” è più dolce. Ecco i panieri pronti per te.

In questo periodo difficile per tutti, le feste ovviamente non saranno le stesse del passato. L’azienda DE Luca, leader nella vendita di frutta e verdura sta cercando di offrire un contributo al vostro quotidiano mettendo a disposizione il servizio di CONSEGNA GRATUITA 🚛🚛🚛e vi preannunciamo grandi novità!!!

Ecco il paniere speciale pensato per te per Natale.

Ma non finisce qua, sulle vostre tavole a Natale non può mancare il panettone artigianale del mastro-chef MARTA KORAL. Cosa aspetti a fare il tuo ordine telefona e ti arriverà tutto a casa.



