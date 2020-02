Già dal pomeriggio di oggi comincerà l’irruzione Polare con temporali e locali grandinate dal medio Adriatico al Sud in serata. Bufere di NEVE a quote collinari. Venti forti di Maestrale e Tramontana con raffiche fino a 90 km/h. Crollo termico di 15°C! Mercoledì, forti venti di Tramontana, mareggiate, maltempo su Abruzzo, Molise, Puglia, Camapania, Appennini meridionali, Nordest Sicilia, neve in collina.

