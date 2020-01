Arrivo della befana a Sant’Angelo dei Lombardi

Parte a Sant’Angelo dei Lombardi la I edizione della Festa della Befana, una tre giorni di iniziative ed eventi promossi dalle associazioni presenti sul territorio, con il patrocinio del Comune e con il supporto dell’amministrazione provinciale.

Il progetto è riuscito a catalizzare l’entusiasmo di diversi soggetti presenti in loco ed è quindi il frutto di una sinergica e spontanea interazione, animata dal desiderio di lanciare un’iniziativa che possa radicarsi a Sant’Angelo e crescere negli anni a venire.

Per quest’anno si comincia il 4 gennaio con lo spettacolo A Christmas Carol, presentato dal Laboratorio teatrale di Sant’Angelo dei Lombardi, per la regia di Katia Cogliano. Il laboratorio, che ha tra i suoi promotori il parroco don Piero Fulchini, è nato come momento di aggregazione sociale ed effettivamente è riuscito a coinvolgere un folto numero di partecipanti, di diverse fasce d’età. Sotto la guida esperta della regista gli attori santangiolesi faranno rivivere la magia del Canto di Natale di Dickens nel corso di due repliche – alle ore 18:00 e alle ore 21:00 presso il Centro di Comunità sito in Piazza Nobile – che già fanno prevedere il sold-out.

Si prosegue poi il 5 gennaio a partire dalle ore 16:00 con l’evento cardine Aspettando la Befana: in collaborazione con l’I.C. Criscuoli e con la Scuola San Giovanni Bosco si assisterà ad un originale arrivo della Befana, accompagnata da un colorato corteo di Befanine e di Folletti. Lo scenario, anche per gli spettacoli della Compagnia dei Saltimbanchi, sarà la piazza De Sanctis, allegramente addobbata con le calze realizzate dai bambini di Sant’Angelo. Il cuore della giornata sarà lo spettacolare Volo della Befana, a cura dello Speleo Team Montenero di San Marco in Lamis: la simpatica vecchietta si calerà dal Castello degli Imperiale, in un suggestivo contesto di musica e luci.

Infine il 6 gennaio si svolgerà, alle ore 16:00 presso il Centro di Comunità, la Festa per i Bambini, un’iniziativa a cura in particolare dell’associazione Hirpus Goleto, che festosamente concluderà la manifestazione: una breve piece teatrale racconterà la “Vera storia della Befana” e si proseguirà con giochi e animazione per i più piccoli.

Così la Befana saluterà per quest’anno Sant’Angelo dei Lombardi, in attesa della prossima edizione della festa.

