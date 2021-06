Arzano: andò in giro con la Ferrari per la comunione del figlio. Carabinieri sanzionano la titolare del ristorante e fermano l’auto. Continuano gli accertamenti

I Carabinieri della tenenza di Arzano hanno sanzionato per inosservanza della normativa anti covid la titolare di un ristorante di Giugliano in Campania – una 71enne del posto – dove il 6 giugno scorso è stata festeggiata la comunione del figlio di Cristiano Pasquale (ritenuto elemento di vertice del gruppo 167 di Arzano).

L’imprenditrice ha organizzato nella circostanza festeggiamenti all’interno del locale, senza far rispettare il distanziamento di 1 metro e non ha ottemperato all’obbligo di conservare per 14 giorni – come prevede la Legge – il registro dei partecipanti.

