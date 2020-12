“AscoltiAMO” è la nuova campagna di ascolto realizzata dall’Associazione Glocal Trunk.

L’Associazione Glocal Trunk pone l’attenzione sui disagi e sulle difficoltà di natura psicologica che stanno emergendo a seguito dell’emergenza epidemiologica e sulla lotta al pregiudizio sul disagio mentale. Considerato il momento storico e le conseguenze di natura psicologica derivanti dall’emergenza sanitaria causata dalla SARS-CoV-2, l’associazione ha ritenuto necessario e fondamentale promuovere un nuovo, migliore e più positivo modo di concepire la salute mentale, superandone i pregiudizi, con lo scopo di attivare un cambiamento culturale che parta dalla diffusione di messaggi costruttivi ed informazioni adeguate sul disagio e sul malessere psichico. Stigmatizzare il disagio mentale è una barriera che non solo allontana chi soffre dagli altri ma riduce anche la capacità di richiedere aiuto e supporto.

Obiettivo della campagna è la sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza del benessere psicofisico e sulla possibilità di prevenire un eventuale disagio per superare questo momento di paura e di smarrimento che ognuno di noi sta vivendo durante questo 2020. Per aiutare le persone a riconoscere i sintomi del disturbo psicologico e, soprattutto, a parlarne; per combattere i luoghi comuni associati ai disturbi mentali, che scoraggia coloro i quali ne soffrono dal cercare aiuto e terapie efficaci e soprattutto per favorire la fiducia sulle possibilità di curarsi, psicologici specializzati metteranno a disposizione il loro tempo, gratuitamente e per la durata di 15 giorni. Testimonial della campagna sono i dottori:

-Antonio Miro, Psicologo Perfezionato in Programmazione Neurolinguistica, Terapia Razionale Emotiva e Neurosonica e schema therapy. Disponibile il lunedi dalle ore 17,00 alle ore 19,00;

– Assunta Mariani, Psicologa e Psicoterapeuta sistemico relazionale in formazione, esperta in disturbi specifici dell’apprendimento e psicodiagnostica clinica e forense. Disponibile per consulenza individuale, di coppia e familiare il martedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00;

– Judy Esposito, Psicologa, Psicosessuologa, esperta in metodi e tecniche d’intervento delle arti terapie, Operatrice di training autogeno. Disponibile il martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00;

– Miriam Barbati, Psicologa dell’età evolutiva e dello sviluppo e trattamento delle disabilità. Disponibile tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 17,00;

– Stefania Caruso, Psicologa e Psicoterapeuta sistemico relazionale, esperta in psicologia giuridica. Disponibile il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Allo stesso tempo l’associazione è a disposizione per dare ascolto a chi, in questo periodo, si sente solo e cerca conforto per dare voce alla propria solitudine.

“Noi siAmo qui per ascoltarti nonostante la distanza. Noi ci siAmo… Ti AscoltiAmo!”

