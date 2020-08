Assalto a portavalori: spari e auto a fuoco. A14 bloccata

Assalto a un furgone portavalori lungo l’autostrada A14, esattamente due chilometri dopo l’uscita di Cerignola Est, in direzione sud. Stando a quanto appreso da ‘Ansa’ da fonti di Polizia, il commando avrebbe esploso numerosi colpi di arma da fuoco e avrebbe lasciato sull’asfalto molti chiodi per forare gli pneumatici. L’autostrada è bloccata, anche a causa di alcune vetture date alle fiamme lungo la carreggiata tra Cerignola e Canosa di Puglia. Non risultano feriti.

A essere preso di mira è stato un furgone della ‘Sicuritalia’, finito di traverso sulla carreggiata.

Secondo quanto riferisce ‘Ansa’, il colpo non è stato portato a temine, ma non è chiaro cosa ha disturbato i banditi, che sono fuggiti scavalcando il guard rail dell’autostrada, facendo perdere le proprie tracce.

A bordo del blindato viaggiavano tre guardie giurate.

Ad agire, secondo fonti interne alla Polizia, alla quale sono affidate le indagini, citate da ‘Ansa’, sarebbe stato un commando composto da almeno 8 malviventi, che hanno bloccato il traffico dando fuoco a tre autovetture messe di traverso e rovesciando a terra molti chiodi sull’opposta carreggiata, in direzione nord.

Il commando ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, verosimilmente con fucili kalashnikov.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale e del Commissariato di Cerignola, che hanno interrotto il flusso di traffico sull’A14 nel tratto interessato, poi i Vigili del Fuoco, personale di Autostrade per l’Italia e, in supporto, anche Guardia di Finanza e Carabinieri.

Autostrada per l’Italia ha diffuso una nota precisando che l’A14 è stata temporaneamente chiusa “tra Foggia ed il bivio con la A16 in entrambe le direzioni a causa di una tentata rapina a un portavalori, avvenuta all’altezza del km 591,700. Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Si registrano 3 Km di coda. Per gli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire a Foggia e di rientrare in A16 a Cerignola ovest per poi raggiungere la A14, il percorso inverso per chi è diretto a Pescara”.

