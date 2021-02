Assemblea IrpiniAmbiente, l’amministratore Sperandeo lascia dal 18 febbraio. Il presidente Biancardi: “Preziosa la sua attività. Elogi al direttore Masucci per il lavoro di supporto all’utenza”

Si è tenuta a Palazzo Caracciolo l’assemblea della società provinciale IrpiniAmbiente SpA. Nel corso della riunione il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha accettato le dimissioni da amministratore unico del dottore Matteo Sperandeo, che diventeranno effettive dal prossimo 18 febbraio.

Il presidente ha voluto ringraziare ed elogiare il dottore Sperandeo per il lavoro svolto.

“Desidero ancora una volta evidenziare la preziosa attività portata avanti da Matteo Sperandeo come amministratore unico di IrpiniAmbiente – dichiara il presidente Biancardi – Lo attendono altri importanti percorsi professionali. Per quanto ci riguarda, siamo già impegnati nell’individuazione del profilo giusto che possa assumere il ruolo di guida dell’azienda insieme al direttore generale, Armando Masucci. E’ questa l’occasione anche per esaltare il lavoro del professore Masucci nel suo primo anno a IrpiniAmbiente. A lui si deve la valorizzazione di un aspetto per me fondamentale che è quello del rapporto con gli utenti, della comunicazione costante”.

Il presidente Biancardi sottolinea “i risultati ottenuti negli ultimi mesi, in termini di contatti alla piattaforma on-line, che dimostrano la vicinanza della società ai cittadini e l’importanza della comunicazione”. Il nuovo sito internet arricchito con servizi interattivi (in tre mesi sono state 1.700 le e-mail ricevute per altrettante pratiche espletate a favore dell’utenza), il sistema “Enjolly” – che è il nuovo servizio di alert via whatsapp e di newsletter – e i social network hanno fatto registrare numeri di accessi decuplicati. “Tale attività – conclude il presidente Biancardi – è stata fortemente voluta dal direttore generale Masucci. Un progetto che continuerò a sostenere”.

L’assemblea di IrpiniAmbiente è stata aggiornata al prossimo 18 febbraio.

