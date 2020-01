Associazione Circolo La Speranza San Michele Arcangelo Volturara irpina (AV). Protocollo d’intesa con l’associazione Provinciale “Resto in Irpinia”

🔊 Ascolta l'articolo

“A breve firmeremo il protocollo d’intesa fra l’associazione Circolo san Michele e l’associazione “Resto in Irpinia “per la tenuta delle varie manifestazioni. Obiettivo delle manifestazioni è quella di promuovere il territorio irpino e le sue eccellenze eno-gastronomiche, puntando sulle specialità locali. A dichiararlo è il vice-presidente del circolo, Giuseppe Zingariello, che aggiunge: “È un’occasione molto importante per la crescita e lo sviluppo territoriale. La nostra partnership con “Resto in irpinia” non si limita solo nella collaborazione alle manifestazioni, ma punta alla creazione di un network provinciale per diffonfere la nostra cultura e le nostre tradizioni”.

