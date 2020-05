Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti indice il III Concorso a tema religioso “AI TUOI PIEDI”

Il Concorso Ai tuoi piedi è un premio di poesia ed arte a tema religioso. Sono ammesse le liriche con un massimo di quaranta versi, edite o inedite purché non vincitrici ai primi tre posti in altri concorsi.

 A Poesie dedicate alla Madonna in lingua italiana e in vernacolo, quest’ultime corredate di opportuna traduzione a fronte;  B Poesie religiose a tema libero in lingua italiana e in vernacolo, quest’ultime corredate di opportuna traduzione a fronte;  C Dipinti, Sculture ed Arti varie in 3D a tema religioso, raffiguranti l’icona della Madonna o Immagini Sacre, eseguite con tecniche varie.

Quote di partecipazione:

Per ogni opera poetica inviata al concorso, si richiede un contributo di partecipazione di € 10,00 (dieci), con la possibilità di partecipare fino ad un massimo di tre poesie per ognuna delle sezione A e B, in tal caso il contributo richiesto sarà in totale di € 25,00 (venticinque) per sezione. Per ogni Dipinto, Scultura o Arte varia in 3D inviate al concorso, si richiede un contributo di partecipazione di € 10,00 (dieci), con la possibilità di partecipare fino ad un massimo di tre opere per la sezione C, con un contributo massimo di € 25,00 (venticinque).

La partecipazione ad una delle tre sezioni non esclude la possibilità di concorrere anche per le altre. Tutti i contributi versati saranno destinati unicamente a coprire le spese organizzative del Concorso e rendicontati in bilancio dall’Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti – ACIPeA.

Modalità versamento delle quote di partecipazione:

Con bonifico bancario a Banca Etica, codice IBAN: IT 20 P 03599 01899 050188540017

 intestato ad: ACIPeA indicando nella causale: “III Concorso Ai tuoi piedi”.

