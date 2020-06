Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Avellino. Il saluto al Procuratore Capo Cantelmo

La Sottosezione intende rivolgere il più affettuoso saluto al Dott. Rosario Cantelmo, Procuratore della Repubblica di Avellino, che da domani, al termine di una brillante carriera, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Un saluto che vuole essere la testimonianza di riconoscimento e stima nei confronti di una figura esemplare di Magistrato che, per la sua statura professionale ed umana, ha rappresentato una guida insostituibile in ogni momento della sua lunga attività giudiziaria.

Un autentico servitore dello Stato che, con il suo impegno quotidiano, ha onorato la giurisdizione, riuscendo a coniugare equilibrio personale, indipendenza, spirito di dedizione e capacità professionali non comuni, qualità che hanno reso il Dott. Cantelmo sino ad oggi, e lo renderanno in futuro, fonte di ispirazione per la magistratura tutta.

