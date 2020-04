Associazione Provinciale Culturale e Turistica ” Resto in Irpinia”. Auguri per le Feste pasquali

A parlare è il Presidente dell’Associazione provinciale ” Resto in Irpinia” Marra Michelangelo.

Il Consiglio Direttivo desidera porgere i nostri auguri a tutti i cittadini in occasione delle festività pasquali, con la speranza che il signore possa portare amore e speranza in ogni casa. Esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro cordoglio a quanti hanno perso i loro cari per colpa del virus. I nostri auguri vanno soprattutto a chi il giorno di Pasqua lavora negli ospedali per salvare vite umane, alle forze dell’ordine, al 118, a tutti i volontari che stanno contribuendo a farci uscire da questo momento buio. Inoltre, i nostri auguri vanno ai membri dell’associazione e a tutti voi cittadini, con la speranza di poterci abbracciare il prima possibile.

