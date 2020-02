Associazione Provinciale Culturale e turistica ” Resto in Irpinia”. Pronti per il tour irpino, incontreremo associazioni e aziende

A parlare è il consigliere dell’Associazione Provinciale ” Resto in Irpinia” Edoardo Del Sordo delegato alle pubbliche relazioni, siamo da pochi mesi presenti sul territorio, abbiamo partecipato a varie manifestazioni, ci stiamo radicando quasi in tutti i comuni irpini. Continua Del Sordo il nostro primo obiettivo resta la valorizzazione dei prodotti locali e raccontare l’irpinia con studiosi del posto, ci sposteremo paese per paese, incontrando associazioni culturali aziende che producono in Irpinia e che hanno investito nel nostro territorio, la prima tappa l’abbiamo fatta a Volturara Irpina incontrando il Dott. Marra Edmondo storico che conosce bene l’Irpinia. Concludo l’irpinia è una terra da scoprire e da valorizzare

