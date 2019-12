ATRIPALDA (AV). Incontro per scambio di auguri tra il MID e gli “Insuper…Abili”

Ieri sera il vice Coordinatore Campania per il Movimento Italiano disabili, Giovanni Esposito, insieme agli “Insuper…Abili Biancoverdi” guidati dalla loro presidente Emilia Di Blasi, si sono ritrovati presso la sede dell’ associazione e sede regionale per Avellino M.I.D. in Atripalda per una serata conviviale organizzata per uno scambio di auguri in occasione delle prossime festività natalizie ormai alle porte. L’associazione Insuper…abili e il M.I.D. si auspicano che al nostro club col nuovo anno si avvicino sempre più insuperabili amanti dei colori e del tifo della nostra squadra, soprattutto portatori di idee e progetti che incrementino le attività del Club nato grazie alla volontà e ai sacrifici del nostro leader Flavio Puleo sempre vivo nei nostri cuori. Un sereno Natale alla città di Avellino e ai concittadini di Atripalda da tutti noi.

adsense – Responsive – Post Articolo