Atripalda, ultimo appuntamento con il “Cinema in Piazzetta” di Laika, martedì 7 di scena “Piramide di Paura”. Ingresso gratuito

L’associazione di promozione sociale Laika project è lieta di presentare l’ultima proiezione del “Cinema in Piazzetta” edizione 2021 ad ingresso gratuito: martedì 7 settembre alle ore 20.30 presso la Piazzetta degli Artisti in piazza Garibaldi ad Atripalda, centro storico, si terrà la proiezione del quarto e ultimo film della rassegna di cinema all’aperto,Piramide di paura – Il Giovane Sherlock Holmes (1985, Barry Levinson, USA, 109 minuti), una serata all’insegna degli anni ’80.

Il ciclo di proiezioni curato da Laika (Laboratorio di intervento kultur atripaldese) è alla sua quarta edizione estiva e arriva dopo l’ennesimo stop forzato causa Covid del cineforum invernale “Agguattiti” e in seguito alle puntate social di “Zona Laika”.

Un ritorno alla consolidata Piazzetta degli Artisti, con un numero di 100 posti a sedere. Non è necessaria la prenotazione. All’ingresso verrà richiesta l’esibizione del Green Pass dagli operatori della Protezione Civile.

La presentazione verrà introdotta come d’abitudine dal saggista e studioso di cinema Paolo Spagnuolo.

Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità l’Amministrazione Comunale, la Protezione Civile di Atripalda, il service curato da Raffaello Pisacreta della Mood Records, la Pro Loco di Atripalda, e la Puffo Film.

