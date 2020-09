ATRIPALDA. Va a fuoco garage in via Cesinali. intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 15″00 di oggi 12 settembre, sono intervenuti ad Atripalda, in via Cesinali, per un incendio che si è sviluppato in un garage con al suo interno tre autovetture e un motociclo. Il pronto intervento di due squadre ha permesso di spegnere le fiamme che hanno interessato il motociclo e di limitare i danni agli altri tre veicoli. A scopo precauzionale si sono fatte evacuare le famiglie presenti negli appartamenti del palazzo, ma oltre ad un comprensibile spavento non si sono registrate persone ferite.

