Attiva l’emergenza ginecologica presso il Frangipane di Ariano.

L’ASL di Avellino comunica che presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino è attivo il servizio ambulatoriale diurno (8-20), festivi compresi, per garantire continuità assistenziale al percorso nascita. Le prestazioni erogate, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute e dalla Regione Campania, sono le visite di controllo del benessere materno-fetale (visite, ecografie, cardiotocagrafia) e le visite urgenti per contrazioni uterine, minaccia d’aborto, minaccia di parto pretermine, mentre è attivo on line il percorso di accompagnamento alla nascita. L’accesso all’Area Parto avviene tramite un percorso dedicato, in totale sicurezza per la mamma e il bambino. Sono, altresì, compresi tutti i controlli necessari per problematiche ginecologiche urgenti (algie pelviche significative, emorragie, infezioni acute). Sono inoltre garantire 24 ore su 24 tutte le emergenze ostetrico ginecologiche.

