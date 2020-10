Attualità. 5 motivi per cui il settore dei casinò online continua ad aumentare il suo fatturato

Le riviste di settore stanno pubblicando i dati che riguardano il gioco d’azzardo online, fra cui spicca il settore dei casinò virtuali, che nel primo semestre 2020 ha viaggiato a ritmi sostenuti per quanto riguarda il fatturato, proponendo una prospettiva positiva che si traduce in un trend in continua crescita, che con questa costanza, andrà a toccare e superare il miliardo di euro, per quanto riguarda il giro d’affari annuale. Uno studio di Voglia Di Vincere casinò online mostra quali siano i numerosi vantaggi che la digitalizzazione del gioco offre agli utenti, e analizzando nello specifico la situazione, non stupisce che questo settore, attualmente stia avendo un grande successo. Ecco i 5 motivi per cui il settore dei casinò online continua ad aumentare il suo fatturato.

Bonus di benvenuto e offerte di rimborso

Il vantaggio che ha sicuramente rivoluzionato questo mondo, digitalizzandolo e portando tutti i giochi dei casinò ad un livello virtuale, riguarda i bonus di benvenuto e le offerte di rimborso. Entrare in un casinò fisico non offre nessun vantaggio materiale, nessuna struttura regalerà mai le fiche, entrare in un casinò online significa ottenere un bonus del 50 o del 100% della prima somma giocata: una ghiotta occasione per i giocatori. Anche le offerte di rimborso che riguardano alcuni giochi o tipologie di giocata, sono un ottimo motivo per giocare una determinata somma di denaro.

Zero spese di viaggio e pernottamento per raggiungere il casinò

Andare a Las Vegas, Montecarlo o Venezia Lido, significa affrontare un viaggio, pagare il pernottamento e spendere denaro in più, rispetto a stare seduti sul divano e sfidare giocatori da tutto il mondo, oppure scegliere fra migliaia di slot. Questo è sicuramente un altro dei principali motivi che ha consentito l’incredibile ascesa del settore casinò online.

La comodità

Non bisogna necessariamente rispettare alcune regole di comportamento, ad esempio, è possibile bere, mangiare o fumare durante una partita di poker online o mentre si punta alla roulette. Giocare da casa semplicemente con un clic, è allettante, soprattutto per chi non può raggiungere fisicamente un casinò online.

Una vasta gamma di giochi e slot

Rispetto ad un casinò fisico, un casinò online mette a disposizione migliaia di giochi che riguardano tavoli da poker organizzati con giocatori di tutto il mondo, diverse tipologie di roulette e giochi, e soprattutto la possibilità di sfidare giocatori che si trovano a migliaia di chilometri di distanza. Tutto questo, sarebbe impossibile in un casinò fisico, in ogni modo anche l’offerta dei tavoli o dei giochi sarebbe più limitata.

Emozioni virtuali divertimento reale

Credere che in un mondo virtuale anche le emozioni siano soltanto digitali, non è propriamente esatto, infatti il divertimento nei casinò online è reale, anche perché è possibile comunicare con gli altri utenti attraverso chat e gli strumenti che le piattaforme offrono. Sfidare giocatori da tutto il mondo e fare quattro chiacchiere in chat fra un Full e una puntata sul rosso, è sicuramente un motivo valido per giocare online.

