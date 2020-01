AUDITORIUM DI SAVIANO – COMMEDIA “LE PILLOLE DI ERCOLE”

In occasione della Rassegna Teatrale – Festival “Città di Saviano” presso l’Auditorium, il gruppo teatrale “Onda Verde” nei giorni 25 e 26 Gennaio 2020, ha messo in scena con successo ed elogi del numeroso pubblico accorso, la Commedia ironica-divertente “Le Pillole di Ercole” di C.M. Hannequin e P. Bilhaud. L’iniziativa culturale, promossa dal Comune di Saviano e dall’Ass. alla Cultura-sport-Turismo e spettacolo, è stata dedicata alla rassegna teatrale del Dott Carmine Mensorio, personaggio politico savianese di alcuni anni fa ed è stata riproposta in versione napoletana. Tutta la trama della commedia ruota intorno ad una serie di equivoci, colpi di scena e intrecci dei personaggi che danno luogo ad un caos scenico. All’inizio della rappresentazione, è intervenuto il Sindaco di Saviano Dott. Carmine Sommese per un saluto al pubblico. Si parla di un Dott. Cuccurullo, che inventa una pillola denominata, non a caso, di Ercole in grado di potenziare il corpo umano, fornendogli una carica straordinaria in tutti i settori, compresa un’energia sessuale. La Pillola, miracolosamente, riesce a trasformare un marito (Dott. Passalacqua) fedele, in una persona che tende ai piaceri sessuali e alla sfrontatezza morale. L’uomo è pronto ad insediare ogni donna che incontra, generando una serie di equivoci e situazioni paradossali. Una situazione resa ancora più complicata dai personaggi che irrompono in scena: un siciliano doc., un colonnello e le figure di Claretta e sua madre, un siciliano di vecchia generazione con il senso di uomo d’onore (Gianfranco Matonti), che quando scopre di essere stato tradito dalla moglie si presente allo studio di Passalacqua con la pretesa di vendicarsi ricambiando “il favore“ con la stessa moneta. Un groviglio scenico, con grande comicità ed ironia, porta ad una soluzione accomodante e non certamente definitiva. Il quadro completo degli attori: Umberto Franzese, Antonio di Mauro, Rosaria Mancone, Ornella Borrello, Eleonora Aliperti, Anna La Marca, Maria Mambelli, Luigi Napolitano, Gianfranco Matonti, Alessandro Tafuto, Carmela Allocca ed infine la coppia protagonista: Francesco Perretta e Lucia De Vito. (Pasquale Iannucci)

