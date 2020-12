AUGURI DI FINE ANNO: SPERANZA E RINASCITA DALLA RSA “VILLA SANTA FILOMENA “ di Mugnano del Cardinale.

Per qualcuno il Covid ha rappresentato qualcosa ancor più duro da sopportare è da capire.

Il non potersi abbracciare, il non potersi toccare, ha avuto un peso in più per tutte quelle persone “speciali” che vivono di baci, di abbracci e di dimostrazioni di affetto continue e ne hanno bisogno.

Persone “speciali” che vivono situazioni particolari, lontane dalle loro famiglie a cui, questa pandemia ha negato anche le visite tanto attese e desiderate e ancora ha negato gli abbracci della famiglia.

Nel loro essere “speciali” però , hanno capito che era giusto così, nonostante il dispiacere, i nodi in gola, hanno saputo accettare le privazioni, seppur pesanti da sopportare, e nonostante tutto, con i loro sorrisi ogni giorno ci incoraggiano ad andare avanti, vicini ma distanti, perché in fondo al tunnel loro già vedono tanta luce.

Con questo video, pieno di amore e di speranza, auguriamo un buon inizio e ci auguriamo di poterci stringere ancora più forte presto. Molto presto.

Carla Carro



