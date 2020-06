Aumento indennità per Sindaci dei piccoli Comuni

Con legge dello Stato l’indennità per i Sindaci dei Comuni fino a 3 mila abitanti sale a 1659 euro lordi, pari all’85% dell’indennità dei Sindaci dei Comuni tra 3 mila e 5 mila abitanti. Per non incidere negativamente sulle casse dei Comuni, è stato istituito, presso il Ministero dell’Interno un fondo da 10 milioni di cui, ieri, la Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali ha deliberato la suddivisione: 5,3 milioni andranno agli oltre 1600 Comuni fino a mille abitanti, 4,7 andranno invece ai Comuni tra mille e 3 mila abitanti.

