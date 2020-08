Alle ore 07’30 di oggi primo agosto, una squadra del Comando di via Zigarelli è intervenuta sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km- 36,200 in direzione Canosa, sempre per un incendio di un’autovettura in transito. Anche in questo caso l’auto è stata spenta e messa in sicurezza. La famiglia Napoletana composta da cinque persone, diretta in puglia, non ha subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento.

